В московских автосервисах усложнилась ситуация с ремонтом машин

Починить машину по гарантии в московских автосервисах становится проблематично. Водители рассказывают – менеджеры и механики просто разводят руками из-за того, что запчастей на складе нет.

Стоит ли обращаться к народным умельцам или стоит подождать, когда заработает параллельный импорт? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.