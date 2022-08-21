Интернет-мошенники прикрываются ушедшими из России брендами

Интернет-мошенники придумали новый способ отбора денег у населения. Теперь они прикрываются известными брендами, ушедшими с российского рынка. Например, предлагают купить мебель из IKEA. А в результате клиент остается и без шведского шкафа и без собственных денег.

Как не попасться в такую ловушку? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.