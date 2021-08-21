В Крыму проходит международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В этом году в нем участвуют и зарубежные музыканты, в частности, из Италии и США. На сцене уже выступили пианисты Даниил Крамер и Валерий Гроховский, Алексей Кортнев, а также американская группа Sasha's Block.

Из-за эпидемиологической ситуации число зрителей ограничено. Кроме того, нет традиционной фан-зоны на пляже. Однако, несмотря на это, многие зрители все равно взяли отпуска, чтобы посетить фестиваль.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

