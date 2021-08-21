В МЧС предупредили москвичей о грозе с дождем и порывистым ветром

Москвичей предупредили об ухудшении погоды – на город надвигается гроза. Как сообщили в МЧС, ожидается сильный дождь с порывистым ветром. Предупреждение будет действовать до конца суток.

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