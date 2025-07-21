Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 июля

Менее чем за 12 часов понедельника, 21 июля, на Москву вылилось осадков больше, чем обычно за месяц. Затопило улицы, дворы и подземные переходы. Местами приходилось перекрывать движение.

В Южном Бутове появился новый спортивный объект – комплекс "Максимум". Его построили меньше чем за 2,5 года. Ежедневно комплекс смогут посещать более 2 тысяч человек в день.

Несколько мостов рухнули в Подмосковье из-за дождей. Под Истрой ЧП произошло на реке Песочная. В результате без автомобильного сообщения остались несколько СНТ и коттеджный поселок. По информации властей, на месте уже работают ремонтные бригады. На восстановление переправы потребуется несколько дней, а пока для водителей разрабатывают маршруты объездов.