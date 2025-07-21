Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 июля

Школьники из РФ завоевали пять золотых медалей на Международной математической олимпиаде

Мосводосток взял на контроль ситуацию с затоплением проезжей под Ростокинским мостом

Спрос на переобучение в московском центре "Профессии будущего" вырос в 2 раза

В Мосводостоке рассказали, как специалисты устраняют последствия непогоды в столице

В России выросло число компаний, которые хотят сократить персонал до конца 2025 года

Месячная норма осадков выпала за ночь и утро 21 июля в Москве

В Сети появились кадры, на которых москвич и его собака бегают по луже

"Миллион вопросов": эксперт рассказала, как покупать только полезные продукты

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами и дождь ожидаются в Москве 22 июля

Менее чем за 12 часов понедельника, 21 июля, на Москву вылилось осадков больше, чем обычно за месяц. Затопило улицы, дворы и подземные переходы. Местами приходилось перекрывать движение.

В Южном Бутове появился новый спортивный объект – комплекс "Максимум". Его построили меньше чем за 2,5 года. Ежедневно комплекс смогут посещать более 2 тысяч человек в день.

Несколько мостов рухнули в Подмосковье из-за дождей. Под Истрой ЧП произошло на реке Песочная. В результате без автомобильного сообщения остались несколько СНТ и коттеджный поселок. По информации властей, на месте уже работают ремонтные бригады. На восстановление переправы потребуется несколько дней, а пока для водителей разрабатывают маршруты объездов.

Читайте также
обществопогодагородспортпроисшествиявидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика