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21 июля, 16:15

Общество

Погода начала ухудшаться в Москве

Погода начала ухудшаться в Москве

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В Москве по мере приближения грозы стала ухудшаться погода. В некоторых районах дождь уже идет, в других он начнется в ближайшее время. Ожидается, что ветер может усилиться до 15 метров в секунду. В связи с этим москвичей просят быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

По прогнозам синоптиков, похожая погода с небольшим понижением температуры будет и в понедельник, 22 июля. С середины недели воздух снова начнет прогреваться, и к выходным в Москву может снова прийти жара до 27 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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