Погода начала ухудшаться в Москве

В Москве по мере приближения грозы стала ухудшаться погода. В некоторых районах дождь уже идет, в других он начнется в ближайшее время. Ожидается, что ветер может усилиться до 15 метров в секунду. В связи с этим москвичей просят быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

По прогнозам синоптиков, похожая погода с небольшим понижением температуры будет и в понедельник, 22 июля. С середины недели воздух снова начнет прогреваться, и к выходным в Москву может снова прийти жара до 27 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.