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21 июля, 08:30

Общество

Дерматолог рассказала, как выбрать качественное средство для тела после загара

Дерматолог рассказала, как выбрать качественное средство для тела после загара

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Врач-дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Лейла Роз, рассказала, что важно знать перед покупкой средства для тела после загара. По ее словам, тем, у кого кожа не слишком сильно обгорает, подойдут продукты с легкой текстурой.

Кроме того, Роз отметила, что в состав средства после загара должны входить противовоспалительные компоненты, например, аллантоин, бисаболол, витамины группы В и пантенол. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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