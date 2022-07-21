Рабочий IKEA выкинул товары шведского магазина в мусорку в Петербурге

В Петербурге рабочий из IKEA выкинул в мусорку сковородки, за которыми покупатели днями стоят в онлайн-очереди. В самой компании уже объяснили: на выброс отправили бракованную партию товара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.