Еще несколько автомобилей разыграли среди привитых от COVID-19 москвичей

Еще несколько автомобилей разыграли сегодня среди привитых от коронавируса москвичей. Счастливчиков определили в эфире Москвы 24.

Победителей выбирали из числа тех, кто получил первый компонент в период с 12 по 18 июля. Подробнее – в сюжете.