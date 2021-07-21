В столице среди вакцинированных разыграли автомобили

В прямом эфире телеканала Москва 24 разыграли еще пять автомобилей среди привившихся от COVID-19 в рамках акции "Вакцина рулит". Прямая трансляция розыгрыша прошла в прямом эфире телеканала Москва 24.

По итогам проведения конкурса победителями стали Даниил Андреевич, Ирина Анатольевна, Ольга Борисовна, Юлия Валерьевна и Алена Алексеевна.

Победителей определяли методом случайного выбора.

Проверить, стали ли вы победителем акции, можно на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.