Ассоциация студенческих спортивных клубов запустила флешмоб "10 песен чемпионов"

Организаторы Олимпиады будут компенсировать отсутствие болельщиков интершумом, записанным на прошлых играх. А российские болельщики решили поддержать олимпийцев любимыми песнями спортсменов.

Идею поддержали тысячи жителей разных регионов, уже выпущено 10 видеороликов.

В акции решил поучаствовать и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Вместе со своими коллегами-журналистами он спел песню группы "Тату" "Нас не догонят". Запись Губерниев выложил в своем Instagram. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.