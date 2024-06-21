Новости регионов: аэропорт Тюмени изменил расписание из-за густого тумана

Тюмень накрыл плотный туман. Видимость в городе снизилась настолько, что пришлось изменить расписание в работе местного аэропорта. В итоге задержались несколько рейсов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Салехарда и Екатеринбурга.

Тем временем в уральской тайге в верховьях реки Улс рыбаки нашли обломки космической ракеты. Фрагменты, как полагают мужчины, являются остатками одной из ступеней космического корабля.

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