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Общество

Депутат МГД Козлов высоко оценил организацию работы пункта отбора контрактников

Депутат МГД Козлов высоко оценил организацию работы пункта отбора контрактников

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Военнослужащие, подписавшие контракт, выдвинулись к местам службы. Автобусы отправились от единого пункта отбора на улице Яблочкова. Перед тем, как приступить к выполнению задач в зоне спецоперации, все бойцы пройдут тренировку на полигонах.

В пункте отбора на контрактную службу сегодня побывал депутат Мосгордумы Александр Козлов. Он отметил, что Москва задает стандарт организации работы пунктов отбора контрактников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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