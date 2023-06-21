Депутат МГД Козлов высоко оценил организацию работы пункта отбора контрактников

Военнослужащие, подписавшие контракт, выдвинулись к местам службы. Автобусы отправились от единого пункта отбора на улице Яблочкова. Перед тем, как приступить к выполнению задач в зоне спецоперации, все бойцы пройдут тренировку на полигонах.

В пункте отбора на контрактную службу сегодня побывал депутат Мосгордумы Александр Козлов. Он отметил, что Москва задает стандарт организации работы пунктов отбора контрактников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.