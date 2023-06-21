Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь своим согражданам

Все больше москвичей решают отправиться служить по контракту. Оформить документы и пройти медосмотр можно в пункте отбора на улице Яблочкова. Он работает без выходных.

Перед визитом рекомендуют записаться на прием. Сделать это можно по телефону горячей линии 117. Пункт работает по принципу офисов госуслуг, а все вопросы можно решить в одном месте.

"Иду, потому что любовь к Родине в первую очередь. Не первый раз иду, видя там что происходит, за мирных жителей, спасая их жизни, за детей, которые там, и за нашу Родину", – поделился один из добровольцев.

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