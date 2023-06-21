Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу ради помощи другим

Все больше москвичей решают отправиться служить по контракту. Оформить документы и пройти медосмотр можно в пункте отбора на улице Яблочкова. Он работает без выходных.

Перед визитом рекомендуют записаться на прием. Сделать это можно по телефону горячей линии 117. Пункт работает по принципу офисов госуслуг, а все вопросы можно решить в одном месте.

"Я считаю, что у каждого мужчины есть долг – защищать свою Родину. Я служил по контракту, в основном в отрядах специального назначения. И я считаю, дети все должны ходить под мирным небом", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.