Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Почти 7 тыс человек пострадали от клещей в Подмосковье в 2023 году

Почти 7 тыс человек пострадали от клещей в Подмосковье в 2023 году

Москва 24 разыграет подарки 23 июня

Путин поручил рассмотреть вопрос уголовного наказания за намеренные поджоги лесов в РФ

"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 июня

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 24%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 750 мм ртутного столба 21 июня

Эксперты рассказали, как выбрать термальную воду

Врачи сообщили о росте заболевания энтеровирусной инфекцией в России

Минцифры РФ создаст правила использования глушилок для БПЛА из-за появления помех

Совфед предложил провести в РФ эксперимент по идентификации клиентов банка по видеосвязи

Почти 7 тысяч человек обратились за медицинской помощью после укуса клещей в Подмосковье с 1 апреля текущего года. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году пострадавших было меньше. Отмечается, что у 80 человек в этом сезоне диагностировали болезнь Лайма и что среди обратившихся не было выявлено клещевого энцефалита.

Чем опасны эти болезни и как себя защитить? Почему растет статистика? Что говорят специалисты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика