Почти 7 тыс человек пострадали от клещей в Подмосковье в 2023 году

Почти 7 тысяч человек обратились за медицинской помощью после укуса клещей в Подмосковье с 1 апреля текущего года. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году пострадавших было меньше. Отмечается, что у 80 человек в этом сезоне диагностировали болезнь Лайма и что среди обратившихся не было выявлено клещевого энцефалита.

Чем опасны эти болезни и как себя защитить? Почему растет статистика? Что говорят специалисты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.