Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Общество

В ГД предложили разрешить использовать маткапитал как банковский вклад

В ГД предложили разрешить использовать маткапитал как банковский вклад

Минпросвещения предложило набирать в школы учителей без высшего образования

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в пятницу

Новости часа: решение по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года еще не приняли

Депутат заявила, что пункт отбора на службу по контракту работает по стандартам МФЦ

Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу ради помощи другим

Новости часа: Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

Новости часа: Путин дал старт движению первого маршрута речного электротранспорта

Синоптики предупредили о ливнях в столице 23 июня

Прием документов в вузы стартовал на портале госуслуг

Российским семьям хотят дать возможность использовать маткапитал как банковский вклад и получать дивиденды. Предложение в правительство отправили депутаты Госдумы.

По данным Социального фонда, в данный момент в стране более 20% маткапитала не используется, потому что родители не могут выбрать подходящий вариант для его применения. Если идею одобрят, то деньги можно будет размещать на долгосрочных депозитах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика