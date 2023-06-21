В ГД предложили разрешить использовать маткапитал как банковский вклад

Российским семьям хотят дать возможность использовать маткапитал как банковский вклад и получать дивиденды. Предложение в правительство отправили депутаты Госдумы.

По данным Социального фонда, в данный момент в стране более 20% маткапитала не используется, потому что родители не могут выбрать подходящий вариант для его применения. Если идею одобрят, то деньги можно будет размещать на долгосрочных депозитах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.