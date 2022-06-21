Частицу пламени Вечного огня от "Брестской крепости" доставили в главный храм ВС РФ

Частицу пламени Вечного огня от "Брестской крепости" доставили в главный храм Вооруженных сил России. В Белоруссии факел зажег участник Великой Отечественной Валерий Касатонов. Он передал огонь Герою России Антону Старостину, которому и выпала честь привезти святыню в подмосковную Кубинку.

Частицу огня доставили из Бреста самолетом Минобороны России в специальной газовой лампаде. Завтра, в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной, в храме будет почтят память всех погибших в этой войне. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.