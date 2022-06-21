Кабмин намерен не снижать в 2022 году темпы ипотечного кредитования в России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что одной из задач 2022 года является сохранение объема ипотечного портфеля.

"Ипотечный портфель за последние годы сильно вырос. В 2021 году он составил 2,5 триллиона рублей. Задача текущего года – не снизить этот показатель", – сказал он на заседании президиума Госсовета.

Ранее стало известно, что правительству и Центробанку необходимо максимально быстро обеспечить снижение ставки льготной ипотеки до 7%. Соответствующее поручение дал Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.