Москвичей предупредили о непогоде

Во вторник, 21 июня, в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Возможна гроза.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 вторника, 21 июня. Оно будет действовать в Москве и Подмосковье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.