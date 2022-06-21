Очевидцы показали, как девушка начала выбрасывать вещи из окна в Ступине

В ЖК "Спутник" в Строгине девушка выкидывала из окна мужские вещи, а потом все, что попадется под руку. На кадрах видно, как она высыпает целый пакет стирального порошка.

Местные жители не представляют, что могло послужить причиной такого поступка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.