Новости последнего часа: жара до 31 градуса придет в Москву 25 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, температура воздуха в Москве поднимется до 31 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Движение автомобилей на Садовом кольце ограничат из-за школьного выпускного в выходные. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Германская экономика и компании ФРГ болезненно переносят антироссийские санкции. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.