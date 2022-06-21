Новости последнего часа: с 21 июня ГИБДД начала выдавать госзнаки с новым кодом

С 21 июня ГИБДД начала выдавать водителям новые регистрационные автомобильные номера с кодом региона 977. Информация стала известна из телеграм-канала Госавтоинспекции столицы.

Началась приемная кампания в московские колледжи. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Расплатиться с помощью СБП можно в 80 кассах всех открытых станций БКЛ метро. Об этом рассказал Дептранс.