Ликсутов наградил московских контролеров почетными грамотами

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов наградил почетными грамотами и благодарностями столичных контролеров.

Работники получили награды за развитие транспортной системы, контроль за честным проездом, а также за помощь пассажирам в сложных ситуациях и организацию безопасных поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.