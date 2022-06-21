Новости последнего часа: Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, назальную вакцину включили во временные рекомендации по вакцинации от коронавируса, заявил Минздрав РФ.

В Битцевском лесу начали оборудовать памп-трек и скейт-парк в рекреационном парке. Об этом сообщили власти Москвы.

Экс-пилот "Формулы-1" Никита Мазепин подал в суд на команду Haas за невыплату зарплаты. Он должен получить 13 миллионов долларов.