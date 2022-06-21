Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице до вечера

В столице до вечера 21 июня действует желтый уровень погодной опасности. В городе сыро и пасмурно, а в течение дня обещают дожди.

Вторник может стать самым прохладным днем на неделе, сообщили синоптики. Температура в этот день будет ниже нормы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

