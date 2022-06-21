Подземные парковки ушли под воду из-за сильного дождя в Кемерове

В Кемерове после мощного дождя под воду ушли подземные парковки, дороги и детские площадки. Из-за этого серьезно затруднено движение автомобилей. Машины просто плывут по улицам. Жители винят в случившемся коммунальщиков, которые не оборудовали ливневки.

В Новосибирске также после дождя скрылась под водой целая парковка с легковушками, грузовиками и даже лодкой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

