Правительство РФ примет решение о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов

Многодетные отцы смогут выйти на пенсию досрочно. Правительство РФ должно принять такое решение до 1 октября. Сейчас возможность раньше уйти на пенсию есть только у женщин.

Изменить планируют и закон, касающийся выплат некоторым льготникам. Их пособия собираются увеличить на 50%. В первую очередь это коснется ветеранов боевых действий, инвалидов, включая детей, а также людей, пострадавших от радиационных катастроф.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

