Синоптики сообщили, что 21 июня может стать самым прохладным днем на неделе

21 июня наступило астрономическое лето. Но этот день может стать самым прохладным на неделе, сообщили синоптики. Температура может оказаться ниже нормы на 4–6 градусов.

Воздух прогреется всего до 16 градусов. Атмосферное давление продолжит падать. Столицу окружили облака, а в течение дня ожидаются дожди. Ветер будет с порывами до 9 метров в секунду.

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