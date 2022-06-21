Россиян не будут наказывать за использование VPN – Минцифры

Россиян не будут наказывать за использование VPN. Об этом рассказали в Минцифры.

По словам руководителя министерства Максута Шадаева, в ведомстве нет планов отслеживать людей, которые обходят блокировку запрещенных в стране программ и приложений. По данным соцопросов, запрещенный контент используют более четверти россиян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

