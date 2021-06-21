Роспотребнадзор усилил контроль условий проживания туристов в Ялте

Роспотребнадзор усилил контроль за условиями проживания туристов в Ялте после наводнения. Сейчас на курорте находятся около 20 тысяч отдыхающих. Пляжи в пострадавших от стихии районах признали непригодными и запретили использовать.

Специалисты опасаются роста кишечных инфекций. Морскую воду сейчас проверяют в том числе на холеру. Также измеряют уровень загрязнения почвы. Ищут следы тяжелых металлов, нефтепродуктов и химические вещества.

Водоснабжение в городе восстановлено на 85 процентов, однако эта вода пригодна только для технических нужд. Между тем в прогнозе МЧС снова сильные ливни. В регионе усиливают группировку спасателей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.