Москвичей предупредили о жаре до 36 градусов

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за аномальной жары.

По словам синоптиков, термометры могут показать плюс 36 градусов, а спадет зной лишь к выходным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.