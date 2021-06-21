В Москве выявили 7 584 новых случая заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 7 584 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 3 098 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 811 человек, выписали при этом 997 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 17 378 новых случаев коронавируса в 84 регионах. При этом в 2 664 (15,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 334 204 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, Магаданской области, Республике Северная Осетия – Алания – 0,06%, Республике Ингушетия – 0,07%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.