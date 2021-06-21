Москвичам рассказали, как распознать тепловой удар

В жаркую погоду высок риск получить тепловой удар. Среди основных симптомов – сонливость, общая вялость и снижение трудоспособности. Это может говорить об ударе первой степени.

Все еще серьезнее, если появляется головная боль, головокружение, наблюдаются покраснение кожи и учащение пульса. А высокая температура, до 40 градусов, говорит уже о третьей степени. Человек может находиться в предобморочном состоянии. Если появляются судороги, пульс совсем слабый, а пострадавший в бреду, значит речь уже идет об угрозе жизни.

Чтобы помочь пострадавшему, нужно как можно быстрее переместить его в прохладное место. Также следует снять одежду, уложить человека и приподнять ноги. При этом пострадавший обязательно должен пить как можно больше воды. Поможет и обтирание мокрым полотенцем. Кроме того, обязательно нужно вызвать скорую. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.