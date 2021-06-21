В Москве среди впервые привившихся от коронавируса разыграют автомобиль

Власти столицы запустили лотерею среди тех, кто сделает прививку. Получившие первый компонент вакцины до 11 июля могут выиграть автомобиль.

Каждую неделю разыгрывают по 5 машин стоимостью примерно один миллион рублей.

Розыгрыш будет проходить каждую среду в эфире Москвы 24. Результаты также можно узнать на сайте Москва 24 и на портале mos.ru.

В первом розыгрыше 23 июня смогут участвовать те, кто привился с 14 по 20 июня. Следующие розыгрыши пройдут 30 и 7 июня, а также 14 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.