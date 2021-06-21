В России предложили ввести обязательную регистрацию питомцев

Скоро все коты и собаки могут получить паспорта. Парламентарии Татарстана предлагают ввести обязательную регистрацию питомцев в России.

По их мнению, это позволит возвращать потерянных животных владельцам и отобьет желание у хозяев оставить надоевшего питомца на улице.

Также предлагается ограничить число котов и собак в квартирах.

При этом депутаты считают, что со строительством приютов можно повременить. А зоозащитники возражают – именно создание приютов поможет быстрее решить проблему безнадзорных собак, а с остальными правилами можно подождать.

Законопроект рассмотрит Госдума. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.