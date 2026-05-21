21 мая, 08:15
Россиянам рассказали, как взыскать деньги после победы в суде
После победы в суде для взыскания денег с должника нужно получить исполнительный лист и передать его судебным приставам. Они вынесут постановление о возбуждении исполнительного производства и дадут должнику пять дней на добровольное погашение задолженности. Если тот не платит добровольно, пристав вправе наложить арест на счета и имущество.
Исполнительный лист можно отнести напрямую в банк, где у компании открыт счет, а его номер можно узнать в налоговой. В случае банкротства организации к субсидиарной ответственности могут привлечь учредителей и руководителей.
