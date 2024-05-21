Нутрициолог рассказала, как выпускникам стоит питаться перед сдачей ЕГЭ

Рацион одиннадцатиклассников должен быть полноценным, чтобы у организма оставались сила и энергия для борьбы со стрессом и усвоения информации. Об этом рассказала нутрициолог Лидия Подольская.

Эксперт советует употреблять достаточное количество полиненасыщенных жиров, которые содержатся в морской рыбе.

Что точно нужно исключить в период стресса у подростка? Как правильно выходить из напряженного периода с точки зрения питания? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.