Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 13:45

Общество

Нутрициолог рассказала, как выпускникам стоит питаться перед сдачей ЕГЭ

Нутрициолог рассказала, как выпускникам стоит питаться перед сдачей ЕГЭ

Новости часа: 7 млн москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин"

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Рацион одиннадцатиклассников должен быть полноценным, чтобы у организма оставались сила и энергия для борьбы со стрессом и усвоения информации. Об этом рассказала нутрициолог Лидия Подольская.

Эксперт советует употреблять достаточное количество полиненасыщенных жиров, которые содержатся в морской рыбе.

Что точно нужно исключить в период стресса у подростка? Как правильно выходить из напряженного периода с точки зрения питания? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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