21 мая, 20:30Общество
Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья
Ливень с градом прошел в Зеленограде и в Подмосковье. Жители Истринского района поделились кадрами в соцсетях. Льдинки барабанили по веранде с такой силой, что местные всерьез забоялись за будущий урожай.
Следующая неделя в Москве будет дождливой. Об этом предупредили синоптики. Выпадет более трети от месячной нормы осадков.
Около 50 тысяч человек прокатились по Садовому кольцу в рамках Московского весеннего велофестиваля, сообщили в столичном Дептрансе. Участники стартовали днем от проспекта Академика Сахарова и проехали 16 километров по Садовому кольцу.
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