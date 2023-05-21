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Новости

21 мая, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Новости часа: ВСУ выпустили 25 снарядов по Донецку и Еленовке

Лимитированную "Тройку" разыграют среди зрителей телеканала Москва 24

Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе

Сильный дождь с градом начался в Подмосковье

Собянин: в ЗАГС Москвы за 10 лет провели почти 3 тыс торжеств для супруг-юбиляров

В подмосковном Долгопрудном кошку, которая провела ночь на дереве, удалось достать

В Московском регионе кот забрался на дерево из-за громких звуков и пробыл там всю ночь

В Московском регионе кошка забралась на дерево из-за громких звуков и пробыла там всю ночь

Новости часа: в Минобрнауки оценили количество бюджетных мест в вузах РФ

Ливень с градом прошел в Зеленограде и в Подмосковье. Жители Истринского района поделились кадрами в соцсетях. Льдинки барабанили по веранде с такой силой, что местные всерьез забоялись за будущий урожай.

Следующая неделя в Москве будет дождливой. Об этом предупредили синоптики. Выпадет более трети от месячной нормы осадков.

Около 50 тысяч человек прокатились по Садовому кольцу в рамках Московского весеннего велофестиваля, сообщили в столичном Дептрансе. Участники стартовали днем от проспекта Академика Сахарова и проехали 16 километров по Садовому кольцу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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