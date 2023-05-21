Новости часа: в Минобрнауки оценили количество бюджетных мест в вузах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бюджетных мест в вузах РФ хватит на всех с учетом льгот. Об этом заявил глава Минобрнауки.

ВСУ впервые использовали ракеты Storm Shadow для обстрела Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Реконструкция Алтуфьевского пруда завершена более чем наполовину. Об этом сообщили на сайте мэра.