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Общество

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на военную службу по контракту

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на военную службу по контракту

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова.

Пункт работает по принципу "одного окна", то есть там можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы. Срок прохождения службы определяется индивидуально, минимальный составляет 11 месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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