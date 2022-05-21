Вирусолог предупредил об опасности заражения оспой обезьяны молодых

Случаи заражение оспой обезьяны на сегодняшний день зафиксированы, в том числе в Швейцарии, Израиле и Нидерландах. По сообщению ВОЗ, оспой уже заболели 80 человек. В России готовы к борьбе с заболеванием. По данным Минздрава, в стране есть все необходимые препараты для лечения.

По словам вирусолога Петра Чумакова, люди пожилого возраста обычно вакцинированы против оспы, и поэтому для них вообще это не представляет проблемы. Молодое же поколение потенциально может заразиться.

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