В РФ есть все необходимые лекарства для терапии оспы обезьян – Мурашко

В России есть все необходимые лекарства для терапии оспы обезьян. Поэтому при обращении пациентов врачи смогут ее выявить. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее стало известно, что вирус обнаружили еще в двух странах: Израиле и Нидерландах. По последним данным ВОЗ, всего в мире уже зафиксировали почти 40 случаев заболевания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.