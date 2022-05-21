Температура воздуха в Москве становится комфортнее для прогулок

Тепло и без дождей будет в субботу, 21 мая, в Москве. Воздух еще не прогрелся достаточно, но температура становится все более комфортной для прогулок.

При этом вечером столбики термометров вновь опустятся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.