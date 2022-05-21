Москвичи вспомнили про книги на фоне закрытия онлайн-кинотеатров

Закрытие онлайн-кинотеатров и уход голливудских блокбастеров с больших экранов заставили москвичей вспомнить про книги.

Какая литература сейчас популярна и на сколько, по мнению аналитиков, подорожают издания в ближайший месяц? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.