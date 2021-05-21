Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируются в Москве

Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы в Москве. В прогнозе дождь, грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду.

О том, какой будет погода в выходные, рассказал штатный метеоролог телеканала "Москва 24" Никита Поповнин. Подробнее – в сюжете.