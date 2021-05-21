В Москве стартовал "Большой школьный пикник"

В Москве начался "Большой школьный пикник". За несколько дней организаторы планируют собрать в Гостином дворе больше тысячи учеников и родителей со всей страны, возможно и участие онлайн.

Это мероприятие – своего рода ярмарка проектов российского движения школьников. Например, родителям будет интересно послушать про детский отдых и программы летних лагерей.

А для детей организовали множество мастер-классов и различных интерактивных площадок. Также рассказали о "Большой перемене" – это крупнейший в стране конкурс для школьников.

"Большая перемена" – это еще и фестиваль возможностей, как его называют организаторы. В Москве он запланирован на 1 июня, Международный день защиты детей, а его главная площадка должна развернуться в Парке Горького. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.