Блогер засунул в автомат с антисептиком ноги

Негигиеничную дезинфекцию выложил в Сеть блогер. Просмотры ему набрать удалось, но куда больше было возмущенных комментариев.

Молодой человек засунул в автомат с антисептиком ноги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.