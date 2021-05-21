Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов призвал ввести льготную пенсию для добровольцев

Добровольцам нужно помогать. О необходимости льготных пенсий и страховок заявил координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов. Он принимал участие в круглом столе по волонтерству, где обсуждали в частности и поправки к законопроекту по добровольчеству.

Координатор напомнил, что уже не первый год добровольцы отряда просят госструктуры о доступе к камерам видеонаблюдения, однако все время получают отказ.

Ранее Леонов провел ежегодные весенние сборы новых добровольцев на полигоне в подмосковных Апаринках. Он отметил, в этом году грибной сезон начался раньше, чем обычно. В связи с этим может понадобиться помощь добровольцев в поисках пропавших без вести. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.