В Москве выявили 2 954 новых случая коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 954 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 2 593 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 753 человек, выписали при этом 559 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 8 937 новых случаев COVID-19. При этом в 1 457 (16,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 4 983 845 случаев. Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Адыгее и Северной Осетии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.